A Spor yorumcusu Emre Bol, "Spor Gündemi programında flaş iddialarda bulundu. Bol, Türkiye'den iki kulübün Avrupa'dan ceza alacağını söyledi.
"Türkiye'den iki kulüp Avrupa'dan ceza alacak"04 Nisan 2018, Çarşamba
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