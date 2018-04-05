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"Türkiye'den iki kulüp Avrupa'dan ceza alacak"

04 Nisan 2018, Çarşamba

A Spor yorumcusu Emre Bol, "Spor Gündemi programında flaş iddialarda bulundu. Bol, Türkiye'den iki kulübün Avrupa'dan ceza alacağını söyledi.

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