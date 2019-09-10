Türkiye Moldova maçı canlı anlatım izle | EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10.09.2019 21:17

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takım Moldova ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, grubun altıncı maçında Moldova'ya konuk olacak. Türkiye Moldova maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Moldova maçı 10 Eylül salı günü TSİ ile 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE İLE MOLDOVA 11. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bugünkü rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.