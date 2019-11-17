Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Andorra canlı anlatım izle 17.11.2019 20:11

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız, Andorra ile mücadele edecek. A Milli Takımımız İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. H Grubu'nda son maçına çıkacak olan A Milli Takımımız Andorra ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Andorra maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milliler, son maçını Andorra ile yapacak. Andorra - Türkiye maçı 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

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ANDORRA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

GÜNEŞ'İN 62. KARŞILAŞMASI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ile 17 Kasım Pazar günü oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 62. karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 44. resmi maçını Andorra ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.