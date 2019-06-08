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Türkiye 1-0 Fransa | Kaan Ayhan'ın golü

08.06.2019 23:17

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ettiği maçın 30. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.


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