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Turgay Demir'den Hüseyin Göçek'in penaltısıyla ilgili olay yorum

24 Kasım 2018, Cumartesi

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Artı Futbol programında Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.


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