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Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini böyle kutladı

30 Ekim 2017, Pazartesi
Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ı; N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 yenerek kötü gidişine bir dur diyen Bordo Mavili takımda taraftar galibiyeti böyle kutladı.
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