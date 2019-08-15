Trabzonspor - Sparta Prag maçında Bakan Berat Albayrak'ın gol sevinci 15.08.2019 23:14

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön elem turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçı statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön elem turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçı statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.