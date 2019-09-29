Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı canlı anlatım izle! TS-BJK canlı yayın maç izle 29.09.2019 18:46

Süper Toto Süper Lig'in 6.haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu bağlamda Trabzonspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak olan dev maç beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek. Müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Onazi, Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları devam ediyor. Antrenmana çıkmaya başlayan Sturridge ile ilgili son kararı ise teknik direktör Ünal Karaman verecek. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. İşte Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı canlı anlatım izleme sayfası ve tüm detaylar

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Trabzonspor - Beşiktaş maçına çevrildi. Sakat oyuncular nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan Trabzonspor bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Beşiktaş'ı taraftarının muhteşem desteğiyle mağlup etmek; siyah-beyazlı takım ise deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwaekame, Sörloth.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz.

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Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipte geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin ise Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Karadeniz temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletlerin tükendiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak.

Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda yarınki mücadelede forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta deplasman sıkıntısı

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.

Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı.

Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.

Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5'inde gol yedi.

Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA İKİ KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

TRABZONSPOR EVİNDE SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.