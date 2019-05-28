TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'den flaş "yabancı sınırı" açıklaması | VİDEO 28.05.2019 16:29

Türkiye Futbol Federasyonu'nun haziran ayında yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Nihat Özdemir, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırının 6+2+2 olarak düzenlenebileceğini söyleyen Özdemir, "Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar." dedi.