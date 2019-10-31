Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe ÖZET (ZTK 4. Tur Maçı )

Fenerbahçe Türkiye Kupası maçında Tarsus İdman Yurdu deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertli ekip adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe 16’da Sadık ve 29’da Deniz ile iki farkı yakaladı. Tarsus 53’te Çağrı ile umutlandı... 70'te sahne alan Tolgay muhteşem füzesiyle skoru belirledi. Fener, kupada yoluna devam etti. İşte Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe maçının özet görüntüleri...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendi. Kanarya, 16'da Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 29'da Tarsus savunmasından dönen topta Deniz topu ağlara gönderdi: 0-2.
KALECİ ALTAY'DAN BÜYÜK HATA
Kaleci 53'teki Altay'ın büyük hatası sonucu Tarsus İY Çağrı ile farkı 1'e indirdi: 2-1. 64'te Deniz'in şutunda bu kez kaleci Anıl gole izin vermedi. 69'da ise Mevlüt karşı karşıya kaçırdı.
TOLGAY'DAN MÜTHİŞ GOL
70'te savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından harika bir vuruş yapan Tolgay, F.Bahçe'yi 3-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu.
İKİ KUPAYI DA İSYİTORUZ
Deniz Türüç, lig ve kupada şampiyonluk istediklerini söyledi...
F.BAHÇELİ Deniz Türüç, Tarsus İY maçı sonrası, "Tur atladığımız için mutluyuz. Allah'ın izniyle iki kupa kaldırmak istiyoruz." dedi. Deniz ayrıca, "Kupa maçı oynamayan oyuncuların ritmini bulamı açısından önemliydi. Takım olarak iyi mücadele ettik ve güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.
Maç öncesinde F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Tarsus İY teknik direktörü Ergün Penbe bir araya gelerek dostluk pozu verdi
TAVLA OYNASAK BİLE İDDİALIYIZ
Yanal, Tarsus'u eledikleri maç sonrası kupa şampiyonluğunu işaret etti
Tarsus İY maçı sonrası konuşan Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, "Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimizden biri. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Biz tavla bile oynasak iddialıyız" dedi.
FENER'E DEV DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Tarsus maçında tribünlerin büyük bir kısmını doldurdu. Takımlarına 90 takıma boyunca destek oldu.
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