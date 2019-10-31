Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe ÖZET (ZTK 4. Tur Maçı ) 31.10.2019 09:46

Fenerbahçe Türkiye Kupası maçında Tarsus İdman Yurdu deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertli ekip adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe 16’da Sadık ve 29’da Deniz ile iki farkı yakaladı. Tarsus 53’te Çağrı ile umutlandı... 70'te sahne alan Tolgay muhteşem füzesiyle skoru belirledi. Fener, kupada yoluna devam etti. İşte Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe maçının özet görüntüleri...