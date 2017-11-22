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Talisca'nın golü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi

21 Kasım 2017, Salı
Beşiktaş, 41. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Porto karşısında eşitliği yakalarken, siyah-beyazlıların eşitlik golü taraftarlar kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevince boğdu... .
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