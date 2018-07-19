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Talisca, Çin'de hat-trick yaparak coştu

18 Temmuz 2018, Çarşamba

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e giden Anderson Talisca, takımı Guangzhou Evergrande'nin, Guizhou Zhicheng takımını 4-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

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