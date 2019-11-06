Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi sonuçları | ZTK 5. tur eşleşmeleri 06.11.2019 15:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. İşte ZTK 5. tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekim töreni bugün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Çaykur Rizespor - Samsunspor

Altınordu - Denizlispor

Alanyaspor - Adanaspor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

BtcTürk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

BB Erzurumspor - Bursaspor

İM Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimine katılan takımlar şöyle:

SERİ BAŞI TAKIMLAR: Antalyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Denizlispor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: Adanaspor, Altay, Altınordu, 24Erzincanspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Esenler Erokspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Hekimoğlu Trabzon, İstanbulspor, Keçiörengücü, Kırklarelispor, Manisa FK, Tuzlaspor, Van Spor FK, Samsunspor