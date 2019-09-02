Haberler Web TV Son dakika transfer haberi: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi

02.09.2019 23:34

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Radamel Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.


Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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