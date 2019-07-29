Son dakika: Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu

Trabzonspor'un sürpriz bir hamleyle kadrosuna kattığı John Obi Mikel Nijeryal ile oynadığı Afrika Kupası’nın ardından milli takımı bırakmış daha sonra tatile gitmişti. Tatilini bitiren dünyaca ünlü oyuncu Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un sürpriz bir hamleyle kadrosuna kattığı John Obi Mikel Nijeryal ile oynadığı Afrika Kupası'nın ardından milli takımı bırakmış daha sonra tatile gitmişti.
Bordo mavili kulübün, daha önce 2+1 yıllığına anlaşma sağladığı Nijeryalı yıldız John Obi Mikel, Trabzon'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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