Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, bombaları patlatmaya devam ediyor. Şuana kadar birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Donis Avdijaj ve altyapıdan Ahmet Baha Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Son dakika: Trabzonspor Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin'i KAP'a bildirdi08.07.2019 20:35
- Son dakika: Trabzonspor Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin'i KAP'a bildirdi
- Vedat Muric: Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım
- Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi! İşte sözleşmenin detayları...
- Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu! İşte Muriç'in ilk sözleri
- Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması: İlgilenmiyoruz
- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
- Vedat Muriç Fenerbahçe'de!
- Vedat Muriç'ten A Spor'a flaş açıklama! "Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz"
- Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi
- Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen duyurdu
- Ever Banega'nın manejerinden Galatasaray açıklaması
- Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor Vedat Muric için transfer masasında! ASpor görüntüledi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.