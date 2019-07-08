Haberler Web TV Son dakika: Trabzonspor Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin'i KAP'a bildirdi

Son dakika: Trabzonspor Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin'i KAP'a bildirdi

08.07.2019 20:35

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, bombaları patlatmaya devam ediyor. Şuana kadar birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Donis Avdijaj ve altyapıdan Ahmet Baha Bilgin ile profesyonel sözleşme imzaladı.


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