Son dakika: Ryan Babel Galatasaray'da 28.06.2019 19:57

Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İmza parası olarak 2.5 milyon Euro ödenecek Hollandalı oyuncu yıllık 2.5 milyon Euro net ücret alacak.

Sarı Kırmızılılar transferi sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu....