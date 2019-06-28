Son dakika: Ryan Babel Galatasaray'da

Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyun Adınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İmza parası olarak 2.5 milyon Euro ödenecek Hollandalı oyuncu yıllık 2.5 milyon Euro net ücret alacak.
Sarı Kırmızılılar transferi sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.