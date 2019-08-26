Son dakika: Mehmet Topal resmen Başakşehir'de! 26.08.2019 18:54

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini bildirdi. Başakşehir kulübü trasnferi Mehmet Topal'a özel yapılan video ile duyurdu.