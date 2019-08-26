Son dakika: Mehmet Topal resmen Başakşehir'de!

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini bildirdi. Başakşehir kulübü trasnferi Mehmet Topal'a özel yapılan video ile duyurdu.
Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini bildirdi. Başakşehir kulübü trasnferi Mehmet Topal'a özel yapılan video ile duyurdu.
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