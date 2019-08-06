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Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

06.08.2019 10:50

Son dakika haberine göre Fransa'nın Lille takımı Yusuf Yazıcı transferini resmi sitesinden duyurdu. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı deklare edildi.


Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Trabzonspor forması giyen genç futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısında, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, milli yıldızın kariyer geçmişine dair uzun bir metin hazırlandı. Yusuf Yazıcı'nın yetenekleri sayesinde henüz 20 yaşında A Milli Takım formasını sırtına geçirdiğine dikkat çekildi.

Fransız kulübünün bu transfer için Trabzonspor'a 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir oyuncu vereceği ifade ediliyor.

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