Suudi Arabistan ekibi El Hilal'le anlaştığı öğrenilen Bafetimbi Gomis, ülkesi Fransa'daki tatilinin sona ermesiyle Türkiye'ye döndü. A Spor'un Atatürk Havaalanı'nda karşıladığı Gomis, transferi hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?
Son dakika... Gomis El Hilal'e transfer sorularına ne yanıt verdi?22 Ağustos 2018, Çarşamba
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