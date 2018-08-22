Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Son dakika... Gomis El Hilal'e transfer sorularına ne yanıt verdi?

Son dakika... Gomis El Hilal'e transfer sorularına ne yanıt verdi?

22 Ağustos 2018, Çarşamba

Suudi Arabistan ekibi El Hilal'le anlaştığı öğrenilen Bafetimbi Gomis, ülkesi Fransa'daki tatilinin sona ermesiyle Türkiye'ye döndü. A Spor'un Atatürk Havaalanı'nda karşıladığı Gomis, transferi hakkındaki sorulara ne yanıt verdi?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları