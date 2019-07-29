Son dakika haberine göre Galatasaray, Christian Luyindama'nın bonservisinin satın alma opsiyonu ile 5 milyon Euro karşılığı Standard Liege'den alındığını KAP'a bildirdi. Cimbom, Luyindama transferini sosyal medya hesabından "Boss Luyindama yeniden Galatasaray'da!" notuyla duyurdu..
Son dakika: Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı29.07.2019 19:40
- Son dakika: Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
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