Son dakika: Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı 29.07.2019 19:40

Son dakika haberine göre Galatasaray, Christian Luyindama'nın bonservisinin satın alma opsiyonu ile 5 milyon Euro karşılığı Standard Liege'den alındığını KAP'a bildirdi. Cimbom, Luyindama transferini sosyal medya hesabından "Boss Luyindama yeniden Galatasaray'da!" notuyla duyurdu..