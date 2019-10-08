Galatasaray'da son dakika... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son günlerde çok konuşulan Fatih Terim iddiaları hakkında açıklamada bulundu.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından dikkat çeken ayrıntılar:
-Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok.
-Şer cephelerinin, lağım farelerinin Galatasaray'a nasıl saldırdığını görüyoruz. Asla Fatih Terim'le derdimiz olmaz, o bizim onurumuz.
-Burdan size ekmek çıkmaz.
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