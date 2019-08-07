Son dakika: Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı

Son dakika haberine göre Beşiktaş dün İstanbul'a getirdiği İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Villarreal forması giymişti.
Beşiktaş dün İstanbul'a getirdiği İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Villarreal forması giymişti.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
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