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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması!

24.07.2019 21:32

Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması geldi. Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan golcü yıldız Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın transfer gündemine dair özel açıklamalarda bulunan Albayrak, "Tek hedefimiz Mbaye Diagne'yi satmak. Şu anda Diagne'ye 8 kulüp talip oldu." ifadelerinikullandı. Albayrak, Radamel Falcao transferiyle ilgili ise; "Falcao ile temasımız var ancak bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

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