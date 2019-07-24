Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması!

Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması geldi. Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan golcü yıldız Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın transfer gündemine dair özel açıklamalarda bulunan Albayrak, "Tek hedefimiz Mbaye Diagne'yi satmak. Şu anda Diagne'ye 8 kulüp talip oldu." ifadelerinikullandı. Albayrak, Radamel Falcao transferiyle ilgili ise; "Falcao ile temasımız var ancak bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.
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