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Serdal Adalı'dan flaş başkanlık açıklaması!

06.10.2019 22:00

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, 2-1 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan adayı olup olamayacağına ilişkin konuşan Adalı, "Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değildir. Yararlı olacaksam aday olurum. Ama laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. 2-3 gün daha var. Çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, 2-1 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları;
"5-6 ay değil. 3-4 aya aramızda görürüz Dorukhan'ı. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. İnşallah en kısa zamanda aramızda dönerler. Sakatlık olmadan geçirdiğiniz sezonlar olabiliyor, bazen çok sakatlık yaşanıyor. Söylenecek bir şey yok."

"Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değildir. Yararlı olacaksam aday olurum. Ama laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. 2-3 gün daha var. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz."

"Başarı görüyorsak, başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız."

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