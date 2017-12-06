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Şenol Güneş yardımcısını tokatladı!

05 Aralık 2017, Salı
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Güneş'in yardımcısı Çiçek'i tokatladığı görülüyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sadık sadık

efendi beşiktaşın efendi t.direktörü binlerce kişinin önün de ayıptır , çocuk olsa yapılmaz

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evet2
hayır1
cevapla 05.12.2017 12:42
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