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Selahattin Kınalı: Burak ve Onur kadro dışı kalacak

12 Kasım 2018, Pazartesi

Selahattin Kınalı, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kınalı, "Trabzonspor'da Burak ve Onur kadro dışı kalacak" dedi.


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