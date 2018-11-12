Selahattin Kınalı: Burak ve Onur kadro dışı kalacak 12 Kasım 2018, Pazartesi

Selahattin Kınalı, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kınalı, "Trabzonspor'da Burak ve Onur kadro dışı kalacak" dedi.