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Riad Bajic attı, Medipol Başakşehir öne geçti

19.05.2019 19:47

Galatasaray - Medipol Başakşehir şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın asistinde Riad Bajic'in attığı golle Türk Telekom Stadı'nda 1-0 öne geçti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.


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