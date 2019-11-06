Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar ligi maçı şifreli mi? Real Madrid GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 06.11.2019 13:34

Galatasaray ve İspanyol devi Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 283. karşılaşmasına çıkacak. Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, Real Madrid ile 9. kez mücadele edecek. Galatasaray karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Real Madrid Galatasaray maçı şifreli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 1 puanı bulunuyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Real Madrid GS maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Real Madrid maçı bugün Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer'in yönetecek.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

FALCAO VE ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKAT

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da bugün sahadaki yerini alamayacak.

Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

SON 9 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı.

Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.