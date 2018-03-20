Rakip takım gole giderken birbirlerine girdiler

Fransa Lig 2'de oynanan Auxerre-Quevilly maçında dramatik bir olay yaşandı.Auxerre takımı oyuncuları Pierre-Yves Polomat ve Mickaël Barreto, mücadelenin 80. dakikasında kendi aralarında tartışmaya başladı.
Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen tartışma kendi takım arkadaşlarının ve rakip takım oyuncularının araya girmesiyle sonlandırıldı.
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