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Rakip takım gole giderken birbirlerine girdiler

19 Mart 2018, Pazartesi

Fransa Lig 2'de oynanan Auxerre-Quevilly maçında dramatik bir olay yaşandı.

Auxerre takımı oyuncuları Pierre-Yves Polomat ve Mickaël Barreto, mücadelenin 80. dakikasında kendi aralarında tartışmaya başladı.

Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen tartışma kendi takım arkadaşlarının ve rakip takım oyuncularının araya girmesiyle sonlandırıldı.
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