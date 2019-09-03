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Radamel Falcao sahaya indi! İşte Florya'dan ilk görüntüler...

03.09.2019 20:09

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, transfer döneminin bitmesinden sonra soluğu Florya'da aldı. Falcao'nun tek başına antrenmanlara başladığı görüldü. Sarı-kırmızılıların bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Falcao, yıllık 5 milyon Euro kazanacak.


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