Quaresma ile sezon sonu yollar ayrılıyor

A Spor yorumucusu Nevzat Dindar, Beşiktaşlı yıldız Quaresma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, Portekizli yıldız Quaresma'nın sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıracağını söyledi. Siyah - Beyazlı ekibin Jeremain Lens'i Quaresma'nın bir sonraki dönem ayrılacağı göz önünde bulundurularak transfer edildiğini söyledi.
Quaresma ile sezon sonu yollar ayrılıyor09 Mart 2018, Cuma
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