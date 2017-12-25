Yol Durumu

Neymar şov yapayım derken rezil oldu

25 Aralık 2017, Pazartesi
PSG'nin Katar ziyareti sırasında denizin ortasına kurulan platformda topu atabildiği kadar uzağa atmak isteyen Neymar şutunu çekti, kramponu ayağından fırlayarak topla birlikte denize uçtu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları