Ne töre ne terör onu yıldıramadı

Türkiye Diyarbakırlı Meryem'in başarı hikayesini konuşuyor. Arkadaşları bir bir evlendirilken, en yakın arkadaşı terör örgütüne katılırken 17 yaşındaki Meryem Bekmez, Slovakya'da düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda 16 yıldır kırılamayan rekoru kırarak birinci oldu. İşte Meryem'in başarılarla dolu hikayesi...
Ne töre ne terör onu yıldıramadı26 Mart 2018, Pazartesi
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Helal olsun sana!.. Yürek dolusu sevgiler
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