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Ne töre ne terör onu yıldıramadı

26 Mart 2018, Pazartesi

Türkiye Diyarbakırlı Meryem'in başarı hikayesini konuşuyor. Arkadaşları bir bir evlendirilken, en yakın arkadaşı terör örgütüne katılırken 17 yaşındaki Meryem Bekmez, Slovakya'da düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda 16 yıldır kırılamayan rekoru kırarak birinci oldu. İşte Meryem'in başarılarla dolu hikayesi...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hkoca hkoca

Helal olsun sana!.. Yürek dolusu sevgiler

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cevapla 26.03.2018 12:47
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