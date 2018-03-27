Ne töre ne terör onu yıldıramadı 26 Mart 2018, Pazartesi

Türkiye Diyarbakırlı Meryem'in başarı hikayesini konuşuyor. Arkadaşları bir bir evlendirilken, en yakın arkadaşı terör örgütüne katılırken 17 yaşındaki Meryem Bekmez, Slovakya'da düzenlenen EA Permit Yürüyüş Yarışması'nda 16 yıldır kırılamayan rekoru kırarak birinci oldu. İşte Meryem'in başarılarla dolu hikayesi...