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Mustafa Cengiz'den flaş açıklaması

09 Mart 2018, Cuma

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'yla yapılan toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Üç sunum yaptık. 'nın amacı futbolu iyileştirmek. Taraftarımız rahat olsun. Onların haklarını en iyi şekilde savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bazen konuşmuyoruz, lütfen bunu yanlış değerlendirmesinler" ifadelerini kullandı.

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