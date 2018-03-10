Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'yla yapılan toplantıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Üç sunum yaptık. UEFA'nın amacı futbolu iyileştirmek. Taraftarımız rahat olsun. Onların haklarını en iyi şekilde savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bazen konuşmuyoruz, lütfen bunu yanlış değerlendirmesinler" ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz'den flaş UEFA açıklaması09 Mart 2018, Cuma
- Quaresma ile sezon sonu yollar ayrılıyor
- Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
- Beşiktaş Cenk golü atınca bu tweet'i attı: "Duyduk ki şarkın çalmamış..."
- Derbide olay! Quaresma atıldı
- Kırmızı çıktı saha karıştı! İşte o görüntü...
- Akhisar'dan muhteşem gol!
- Beşiktaş-Fenerbahçe U21 maçında ortalığı karıştıran faul
- Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş açıklaması
- Toroğlu'ndan Fikret Orman'a tepki
- Beşiktaş, Bayern maçına hazır
- Galatasaray'dan Mehmetçik'e tam destek
- Aykut Kocaman'dan MHK yorumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.