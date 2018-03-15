Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı

Divan Toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski Başkan Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. Cengiz, Galatasaray hisselerine rehin koyan Özbek'e rehini kaldırma çağrısında bulundu.
Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı14 Mart 2018, Çarşamba
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Kim ne kadar GS lı belli oluyor. Yazık!!!!
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