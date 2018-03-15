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Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e çağrı

14 Mart 2018, Çarşamba

Divan Toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski Başkan Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. Cengiz, Galatasaray hisselerine rehin koyan Özbek'e rehini kaldırma çağrısında bulundu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Selim Selim

Kim ne kadar GS lı belli oluyor. Yazık!!!!

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cevapla 14.03.2018 19:34
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