Mustafa Cengiz: Rizespor Başkanı taraftarlarını kışkırttı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, "Çaykur Rizespor Başkanı protokole dönerek Rizesporluları kışkırttı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, "Çaykur Rizespor Başkanı protokole dönerek Rizesporluları kışkırttı" ifadelerini kullandı.
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