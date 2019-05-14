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Mustafa Cengiz: Rizespor Başkanı taraftarlarını kışkırttı

14.05.2019 17:05

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, "Çaykur Rizespor Başkanı protokole dönerek Rizesporluları kışkırttı" ifadelerini kullandı.


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