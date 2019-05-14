Mustafa Cengiz: Bize çok büyük algı operasyonu yapılıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, konuşmaları esnasında sık sık, "Galatasaray'a karşı çok büyük algı operasyonu yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz: Bize çok büyük algı operasyonu yapılıyor14.05.2019 17:05
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