Mustafa Cengiz: Bize çok büyük algı operasyonu yapılıyor 14.05.2019 17:05

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz, konuşmaları esnasında sık sık, "Galatasaray'a karşı çok büyük algı operasyonu yapılıyor." ifadelerini kullandı.