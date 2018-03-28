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Milliler farkı 2'ye çıkardı!

27 Mart 2018, Salı

A Milli Takımımız, Karadağ'daki hazırlık maçında 23. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa golüyle deplasmanda skoru 2-0 yaptık. Frikikte asisti yapan isim Hakan Çalhanoğlu.

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