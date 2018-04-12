Messi'den Cengiz Ünder'e şok hareket

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Cengiz Ünder ve Messi'de gülen taraf milli yıldızımız Cengiz oldu. Maç sonunda oldukça üzgün olduğu gözüken Messi'nin Cengiz'e selam vermeden yanından geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Messi'den Cengiz Ünder'e şok hareket11 Nisan 2018, Çarşamba
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