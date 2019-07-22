Menajer Ahmet Bulut Falcao'nun Galatasaray'a transferini konuştu! 22.07.2019 22:15

Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak menajer Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sarı kırmızılılara transferini değerlendiren menajer Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.