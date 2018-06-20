2018 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri Almanya ile Meksika arasında oynanan maçta yaşandı. Son şampiyon Almanya, gruptaki ilk maçta Amerika ekibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Meksikalı bir futbolsever ise "Meksika'nın kazanmasını sağlayanın büyükannem olduğuna yüzde yüz ikna oldum" notuyla bu görüntüleri paylaştı. Görüntülerdeki kadının seremoni sırasında televizyonda gördüğü Meksikalı futbolcuların üzerinde ellerini oynatarak bazı hareketler yaptığı göze çarpıyor. Görüntüler kısa sürede yaklaşık 6 milyon kez izlendi.
Meksika'nın Almanya galibiyetinin arkasında o var!18 Haziran 2018, Pazartesi
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