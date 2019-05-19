Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı izle | Galatasaray maçı özeti izle

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik mücadelede Galatasaray kazanırsa 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu karşılaşma öncesi akıllara ligin ilk yarısında oynanan Medipol Başakşehir- Galatasaray karşılaşması geldi. İşte ligin ilk yarısında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılamasının geniş özeti...
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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