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Martin Skrtel ölümden döndü!

26 Mart 2018, Pazartesi

Slovakya  kaptanı Fenerbahçeli Skrtel, Tayland ile oynanan karşılaşmada talihsiz anlar yaşadı

Suratına yakın mesafeden sert biçimde top çarpan Skrtel baygınlık geçirdi.

Skrtel'in nefes yolunun tıkanmasıyla bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

Slovak yıldız yapılan müdahalenin ardından kendine gelirken teknik direktör Ján Kozák tedbir amacıyla Skrtel'i oyundan çıkardı. Maçı 3-2 kazanan Slovaklar Royal Cup'ın sahibi olurken kupayı Skrtel kaldırdı.

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