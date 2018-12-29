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Maicon için sürpriz talip! El Ittihad'dan Maicon'a 5 milyon Euro!

29 Aralık 2018, Cumartesi

Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi El Ittihad, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon için 5 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.


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