Maçın önüne geçen görüntü

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28 Kasım 2017, Salı
Beşiktaş'ın Manisaspor'u 9-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında karşılaşmadaki dokuzuncu golü atan Mustafa Pektemek'le Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk arasında kısa bir diyalog yaşandı. Gol sonrası 'Ayıptır' diyerek tepki gösteren Emrullah'ın yanına giden Mustafa Pektemek'in mahcup olduğu görüldü. .
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