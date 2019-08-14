Liverpool Chelsea maçı canlı anlatım izle | UEFA Süper Kupa

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçecek mücadelede hangi tarafın galip geleceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Büyük karşılaşma öncesinde tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Liverpool Chelsea maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.
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LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool Chelsea maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.
LIVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool Chelsea maçı Bein Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
DÜNYANIN GÖZÜ VODAFONE PARK'TA
Dünyanın gözü İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak müthiş finalde olacak. 215 dünya televizyonu bugün oynanacak karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.
DÖRDÜNCÜ HAKEM CÜNEYT ÇAKIR
Karşılaşmanın dördürdüncü hakemliğini ise gururumuz Cüneyt Çakır yapacak.
LIVERPOOL CHELSEA MAÇI BİLGİLERİ
TARİH: 14.08.2019
SAAT: 22:00
HAKEM: Stephanie Frappart
STADYUM: Vodafone Park
KANAL: Bein Sports Haber (Şifresiz)
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