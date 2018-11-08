Haberler Web TV Levent Tüzemen: Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm

Levent Tüzemen: Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm

08 Kasım 2018, Perşembe

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları