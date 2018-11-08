A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm" ifadelerini kullandı.
Levent Tüzemen: Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm08 Kasım 2018, Perşembe
- Emre Bol: Cezaları verenlerin ellerine kollarına sağlık, az bile vermişler
- Levent Tüzemen: Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm
- PFDK'dan tarihi ceza! PFDK Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararını açıkladı
- Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı! İşte Benzia kararının perde arkası
- Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sokak kabadayısı' yanıtı!
- Nakavt olan boksör hayatını kaybetti
- İşte Fırat Aydınus'un derbi raporu
- Erman Toroğlu'ndan Comolli iddiası : Fenerbahçe'de takımı Comolli çıkarıyor
- Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı
- Batman'da olay! Ambulans sahaya girdi
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
- Emre Bol: Fenerbahçe'de Semih Özsoy ve Burhan Karaçam kavga etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.