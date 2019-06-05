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Leonard Kweuke, Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladı

05.06.2019 21:00

Çaykur Rizespor'un eski yıldızı Kweuke, Paris'te eski hocası Hikmet Karaman'la buluştu. Kweuke telefonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını kutladı.


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