Leonard Kweuke, Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladı

Çaykur Rizespor'un eski yıldızı Kweuke, Paris'te eski hocası Hikmet Karaman'la buluştu. Kweuke telefonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını kutladı.
Leonard Kweuke, Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladı05.06.2019 21:00
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