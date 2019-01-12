Leipzig Galatasaray'dan kaçamadı | Leipzig 1-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ 12 Ocak 2019, Cumartesi

Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.