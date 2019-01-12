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Leipzig Galatasaray'dan kaçamadı | Leipzig 1-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ

12 Ocak 2019, Cumartesi

Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.


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