Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.
Leipzig Galatasaray'dan kaçamadı | Leipzig 1-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ12 Ocak 2019, Cumartesi
- Leipzig Galatasaray'dan kaçamadı | Leipzig 1-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ
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